中島美嘉　直筆サイン入り色紙

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商品詳細
中島美嘉 直筆サイン入り色紙グッズ種類...色紙ミュージシャン種別...ソロ2002年2月4日(月)名古屋市内某ホテルのロビーでサインを書いていただきました。中島美嘉なかしまみかナカシマミカMIKANAKASHIMA直筆サイン入り色紙サイン入り色紙直筆サイン色紙サイン色紙直筆サインサイン
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