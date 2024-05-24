B´z ガチャ ピックバッジ コンプリート

人気グループ...B'zグッズ種類...ピックバッジ新品・未開封・未使用品撮影のためカプセルから出しただけです購入時、カプセルは付きませんB'zLIVE-GYMPleasure'2023-STARS-会場限定販売のガチャガチャのアイテムのピックバッジのコンプリートセットになりますバラ売りは不可です特に出現率が低いと噂のピックバッジ。更に１種だけではなく、柄が４種類あり、コンプリートするのは中々に労力が必要ですメルカリでもコンプリートセットを販売しているのは過去に遡ってもあまりありません。それだけコンプリートが難しいという事です。メルカリでも、ピックバッジの値段はどんどん上昇しており、８月８日現在で１つの値段は最安で3800円、最高で5300円となっています。この機会にコンプリートしておきませんか？ちょっと高めの価格設定ですが、個別に購入してのコンプリートとなると、時間もお金も労力もそこそこかかると思いますよ。ちなみに、このセットは９月１５日までに売れなければ、出品を取りやめます。９月１６日の福岡ペイペイドームへの参戦時にトレード用として持って行こうと思っているからです。



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