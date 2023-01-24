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ジェジュン ディズニー コラボ Tシャツ
商品番号 Q96275659731
商品名

ジェジュン ディズニー コラボ Tシャツ
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

J-JUNTUESDAYPARTY2023JAEFANS5周年公式グッズディズニーデザインTシャツJAEFANS限定　オリジナルミッキーデザインTシャツジェジュンFC限定Lサイズブラック半袖Tシャツバックプリントあります身幅約54cm着丈約70cm素人計測につきご了解下さい開封して一度試着しましたが、サイズが合わず出品します。開封時テープがうまく剥がれず袋が少し破れました(画像あり)二つ折りにして発送予定です。以上ご理解いただける方の購入をお待ちしています。即購入OKです
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