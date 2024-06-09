MACH ONE マッハワン バイオリン 肩当て メイプル 4/4

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マッハワン（メイプルスタンダード）バイオリン肩当て 3/44/4ご覧いただき、ありがとうございます。試奏し高さが合わず、自宅保管し、この度、出品することにいたしました。ほぼ新品に近く状態もいいです。一応、中古品扱いとなります為、神経質な方のご購入は御遠慮下さいませ。