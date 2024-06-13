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t-t4-197　平安桐鳳　仁清茶碗　京焼　抹茶道具　色絵
商品番号 C27581115528
商品名

t-t4-197　平安桐鳳　仁清茶碗　京焼　抹茶道具　色絵
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

径12.5㎝　高さ7.5㎝　高台径4.9㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ　#インテリア　#雑貨骨董　アンティーク　レトロ　アート　インテリア　和雑貨　古美術品　明治　大正　昭和
http://narcologia.ru/goods/freshman63756.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford795073.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement549899.html
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