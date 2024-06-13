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- t-t4-197 平安桐鳳 仁清茶碗 京焼 抹茶道具 色絵
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商品詳細
径12.5㎝ 高さ7.5㎝ 高台径4.9㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ #インテリア #雑貨骨董 アンティーク レトロ アート インテリア 和雑貨 古美術品 明治 大正 昭和
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