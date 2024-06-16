選手名タオル　秦基博　横浜DeNAベイスターズ

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商品詳細
#秦基博#選手名タオル#横浜DeNAベイスターズ横浜DeNAベイスターズとコラボの秦基博さんのタオルです。購入してから大切にして保管していましたが、今後も使用する予定もないので、探している方にお譲りします。秦くんファンの方、ベイスターズファンの方いかがでしょうか。メルカリ便にて畳んでお送りします。予め折れジワ等ご了承ください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce57855.html
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