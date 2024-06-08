PACIFICA 212VQM喜多ちゃん風ケース付き

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商品詳細
YAMAHAPACIFICA212VQMヤマハエレキギター数年前に購入しましたが他のギターばかり弾いていてこちらはほぼ弾いていません。まだまだ入荷待ちが続いているようなのでこの際にパシフィカを手に入れたい方に使っていただくため出品しました。ストラップ、純正ケースは付属しません。8/20までHerculesスタンドを付けさせていただきます。喜多風ギグバッグ付き袋から開封してケースに入れた状態で発送させて頂きます。動作確認済み
http://narcologia.ru/goods/cotton313661.html
http://narcologia.ru/goods/stealth831876.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming919692.html
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