京焼 昌山(加藤昌山)造 仁清写 手毬文 皆具 美品 共箱 茶道具 送料込 ...

種類···茶道具昌山(加藤昌山)造の皆具です。サイズ水指口径約12.8㎝高さ約16.7㎝胴径(最大)約15.6㎝建水直径約14.7㎝高さ約7.4㎝杓立高さ約19.3㎝蓋置直径約6.5㎝高さ約6㎝経年保存品ですがきれいです。ワレ、カケ等ありません。手毬の図柄がきれいな皆具です。共箱付。(共箱には経年によるシミ等あります。ご理解下さい。）この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。



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