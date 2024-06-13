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京焼　昌山(加藤昌山)造　仁清写 手毬文　皆具　美品　共箱　茶道具　送料込
商品番号 Q20691672586
商品名

京焼　昌山(加藤昌山)造　仁清写 手毬文　皆具　美品　共箱　茶道具　送料込
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具昌山(加藤昌山)造の皆具です。サイズ水指口径約12.8㎝高さ約16.7㎝胴径(最大)約15.6㎝建水直径約14.7㎝高さ約7.4㎝杓立高さ約19.3㎝蓋置直径約6.5㎝高さ約6㎝経年保存品ですがきれいです。ワレ、カケ等ありません。手毬の図柄がきれいな皆具です。共箱付。(共箱には経年によるシミ等あります。ご理解下さい。）この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。
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