（836）★京焼★宝寿作★刷毛目雲鶴像眼茶碗★破魔オマケ付き★

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ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆♪★京焼☆宝寿作☆刷毛目雲鶴像眼茶碗です。★サイズは12.5cm×8cmです。★自宅保管のためご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。★お手数ですがプロフィール必読お願いいたします。#末茶碗#陶器#茶道具#天皇#菊の御紋#桐箱#唐津焼 #常滑焼#信楽焼#九谷焼#古伊万里#工芸品#抹茶碗#宮内庁#記念品#平成#天皇陛下#骨董品#飯碗#鉢#小鉢#器#食器#抹茶#抹茶茶碗#古美術#美術品#骨董 #お祝い#祝#京焼 #福森阿也作 #京焼種類...茶道具