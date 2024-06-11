Technics SL-1200MK3 ブラック　DJ ターンテーブル

種類...ターンテーブルテクニクスSL-1200MK3DTechnicsターンテーブルレコードプレイヤー＊付属品→無し＊現状渡し【商品の状態】御観覧頂きましてありがとうございます。商品による写真画像を掲載してますのでご参考ください。外観は多少の擦れや細かいキズなどが見受けられますが比較的良好です。電源は通電確認しました。回転盤の動作確認しております。動作音出し確認問題なかったです。元所有者は視聴用での使用してたとのことです。【注意事項】古い製品ご理解の上ご購入ください。ノークレームノーリターンでお願い致します。