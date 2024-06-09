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AKG WMS40 PRO MINI (JP1)+CM2Bネックレスマイクセット
商品番号 J26388832480
商品名

AKG WMS40 PRO MINI (JP1)+CM2Bネックレスマイクセット
ブランド名 アーカーゲー
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

評価の高いAKGのワイヤレス・システムです。ライブや、自宅練習用などにも重宝するかと思います。機材整理の為出品いたします。サウンドハウスで販売されているClassicPro製のネックレスマイクCM2NBとのセット品となります。動作問題ございませんが、中古品であることを十分ご理解頂いた上でご購入検討をお願いいたします。#ワイヤレス#ギター#ベース#マイク#AKG種類···PAシステム種類···その他
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