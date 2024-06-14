Charlotte 特典ポスター タペストリー 7点セット

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この度は閲覧していただきありがとうございます！他の出品しております商品などとおまとめ購入して下さる方にはお値引きはさせていただきます！●状態●Key作品Charlotteの特典ポスター、タペストリーの7点セットになります。どれも新品未使用ですのであまり開封しての絵柄確認などはとれません。1枚目のタペストリーは5枚目に転載いたしました大きいタペストリーになります。●発送●らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便での発送になります。発送日時などは仕事の都合上、少しお時間をいただく場合があります、ご了承ください。●質問などは受け付けておりますのでお気軽にどうぞ