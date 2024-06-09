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S.H.Figuarts ソー アッセンブルエディション
商品番号 V68899107277
商品名

S.H.Figuarts ソー アッセンブルエディション
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら購入後2ヶ月ほど飾っておりました。目立った傷や汚れはありません。箱に少し傷がありますので、画像の方ご確認ください。ご不明な点がございましたら、コメントをお願いいたします。アベンジャーズマーベルMARVELソーフィギュアーツアッセンブルエディションフィギュアアメコミ
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