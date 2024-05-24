【1set限定販売】【太鼓の達人マイバチ向け】サティーネ丸棒　40cm×2cm

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【マイバチアトリエ】.9太鼓の達人マイバチ向けサティーネ丸棒長さ：40cm太さ：2.0cm1セット(2本)▼商品について▼※集成材ではなく無垢材となります※原価及び今後の入手方法がないため高額となっております。▼購入について▼※コメントなしで即購入可※写真の追加、専用、取り置きは対応不可※取り引きや商品とは関係のないコメントはお控えください。▼発送について▼①発送方法：普通郵便※緩衝材、新聞紙で梱包して発送します。※配送業者による中身、包装の破損などは保証不可※到着日の指定＆確認＆追跡機能はございません②発送日：お支払い確認後4~7日※同時に多数の方と取引をしている関係で、準備ができ次第順次発送しております。可能な場合は4~7日より前に発送いたします。購入時点で発送日の確約ができませんので、発送日に関してのお問い合わせはご遠慮ください。※プレゼント等で到着日の指定が必要な場合などは、購入前にそちらの旨や希望をコメントして下さい。※到着日の指定・匿名配送・コンビニ受け取りなどをご希望の場合は、メルカリ便への変更を+400円にて承ります。※住所記載間違い・保管期限超過などのお客様責での不着の場合は再配送料をお客様負担にて再発送いたします。▼受け取り評価について▼※メルカリでの受け取り評価は、使用後のレビュー評価ではなく、あくまで取引への評価となります。到着後商品の状態を確認し、問題が無ければ受け取り評価の方よろしくお願いします。※万一商品に不備があった際は、お手数ですが受け取り評価前に取り引きメッセージにてご連絡ください。受け取り評価前での使用はご遠慮下さい。※商品詳細一読＆確認を前提として取り引きを進行させていただきます。