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新品　世界限定品CT-S1FHピアノ
商品番号 X31645561519
商品名

新品　世界限定品CT-S1FHピアノ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本では200台限定でYouTube大人気のハラミちゃんも使ってるみたいです！スマホ、タブレットでつなげて弾く事も出来ます！子供も練習が出来ます！世界限定品なので持った方が良いと思います。見た目も良いのでインテリアとして置ける事も出来ます世界限定なので大事に使ってね
http://narcologia.ru/goods/smear689304.html
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