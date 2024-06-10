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CASIO Casiotone 光ナビゲーションキーボード　LK-520
商品番号 G66057714630
商品名

CASIO Casiotone 光ナビゲーションキーボード　LK-520
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 10,176 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年の6月に買ったキーボードです。練習してる曲を演奏するのに、鍵盤が足りないため出品します。10回ほどしか使ってなくて、特に目立つ傷は無くきれいだと思います。付属品はすべて揃ってます。
http://narcologia.ru/goods/stealth87476.html
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