中国古美術　清時代染付山水水盤/水指/文房具/康熙年製/B-117

ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。時代感を感じさせる逸品かと思います。とても貴重な、清時代染付山水水盤となります。◾️商品について内と外全体をふんだんに使い、そして、上品に絵付がされた染付の壺でございます。◾️サイズ 高さ；約8cm直径；約21cm重さ；約1205g手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。◾️汚れ・傷等 欠けやひび、修復等ございません。経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。◾️付属品画像の水盤のみでございます。撮影用の台は付属致しません。ご注意；商品の状態や時代や評価は個人差があります。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。何卒、ご理解、ご了承のもと画像閲覧にて、ご検討、ご購入して頂けましたら助かります。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#



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