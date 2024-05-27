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（新品未開封）　清木場俊介　唄い屋暖簾
商品番号 W61012388521
商品名

（新品未開封）　清木場俊介　唄い屋暖簾
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 5,703 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終お値下げです。購入者がいらっしゃらなければ来週取り下げ予定です。今では入手困難な新品未開封で貴重な品だと思います。受注生産で販売された暖簾で、清木場さんがライブで楽屋にかけています。清木場ガレージにもかけています。サイズ(素人採寸)タテ　約122㎝ヨコ　約90㎝(棒を通す部分)　約5.2cm写真は私の部屋にかけているもので、新品未開封（写真2枚目）の物を出品します。自宅暗所にて保管している品で、袋もキレイな状態ですが、自宅保管が気になる方は購入されないでください。即日発送できます
http://narcologia.ru/goods/shuttle268225.html
http://narcologia.ru/goods/unusable904974.html
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