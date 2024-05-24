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- \u003c激レア\u003e [JC Wings] 1/200 ANA A380-800
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商品詳細
JCWings製1/200スケールのANAA380-800(JA382A)です。フライングホヌとして親しまれている機体です。ダイキャスト製なので本物の航空機のような質感です。箱の上部に日焼けがあります。スケール:1/200メーカー:JCWings
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