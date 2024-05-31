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Electro-Voice エレクトロボイス DH2T 8Ω ドライバー 2本
商品番号 I93570186805
商品名

Electro-Voice エレクトロボイス DH2T 8Ω ドライバー 2本
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです磨き傷若干の錆びございますマグネット部欠けがございますDCインピーダンスはうちのテスターで5.1Ωと5.6Ωでしたスペック■周波数特性：800Hz～20kHz■最小クロスオーバー：800Hz■ピーク：160W■インピーダンス：8Ω■スロート径：1\"(2.5cm)■重量：2.27kgスクリューオン直径約35mmKeyFeatures:PuretitaniumdomeprovidesextendedhighfrequencyresponseLightweightaluminumvoicecoilformaximumefficiencyUniqueconvex-drivephaseplug1-3/8”screwonconnection
http://narcologia.ru/goods/pompous48623.html
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