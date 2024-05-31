Electro-Voice エレクトロボイス DH2T 8Ω ドライバー 2本

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商品詳細
動作確認済みです磨き傷若干の錆びございますマグネット部欠けがございますDCインピーダンスはうちのテスターで5.1Ωと5.6Ωでしたスペック■周波数特性：800Hz～20kHz■最小クロスオーバー：800Hz■ピーク：160W■インピーダンス：8Ω■スロート径：1\"(2.5cm)■重量：2.27kgスクリューオン直径約35mmKeyFeatures:PuretitaniumdomeprovidesextendedhighfrequencyresponseLightweightaluminumvoicecoilformaximumefficiencyUniqueconvex-drivephaseplug1-3/8”screwonconnection
http://narcologia.ru/goods/pompous48623.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate965877.html
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