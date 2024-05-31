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HAMMOND DESIGN 30L チューバマウスピース
商品番号 L18515123583
商品名

HAMMOND DESIGN 30L チューバマウスピース
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAMMONDDESIGN30Lチューバマウスピースです。内径：32.9mmアメリカンシャンクシルキーゲイブに近いマウスピースです。種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピース
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