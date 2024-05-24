ポケモンカード　Mリザードンex

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商品詳細
ポケモンカード Mリザードンexスリーブに入れて保管しております。トラブル防止のため画像でご確認のうえ、プレイ用でお願いいたします。発送はスリーブ・opp袋・プチプチ・折れ対策をしたのち、普通郵便を予定しております。喫煙なし ペットなしよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture417941.html
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