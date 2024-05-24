【価格変更】高仲健一 作　『象嵌花紋鉢』



高仲健一作品展 作品のご紹介・器 | 日々 nichi-nichi



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高仲健一 作品展（陶・画） | 日々 nichi-nichi



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高仲健一作品展 作品のご紹介・ 盌 / 酒器 | 日々 nichi-nichi



７０２．銀座 日々：高仲健一作品展（陶） | お茶を楽しむ生活



高仲 健一 作 祭器 壺 | labiela.com



高仲健一 作品展（陶・画） | 日々 nichi-nichi



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価格変更】高仲健一 作 『粉引祭器』木箱付 李朝 茶碗 | labiela.com



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▽良▽『高仲健一』作象嵌狩猟文大皿 共箱 口径39cm の落札情報詳細 ...

高仲健一作 『象嵌花紋鉢』東京青山のギャラリーで購入致しました。 李朝を愛する作家さんです。李朝を独自の解釈で作陶された作風に惚れ込んで購入しました。高仲さんらしい一品です。薪の窯で焼成してますので 釉調がとても上品です。★デリケートな方は お控えください。大切に自宅保管であることをご承知ください。過度なお値下げはご容赦ください。辺 約270×約270ミリ高さ 約75ミリ素人採寸です。誤差はご容赦ください。略歴高仲健一千葉県夷隅郡大多喜町にて薪窯を築窯好きな骨董屋巡りから中国、朝鮮の書画に惹かれその後焼き物作りも書画も薪窯も全てがほぼ独学で学び水墨画と陶器展を各地で開催#高仲健一#李朝#神田李白#桃居#升たか#yamahon#kit#松元洋一#谷本洋#谷本景#辻村史朗#山口真人#辻村塊#加藤唐九郎#山田和#堀一郎#玉置保夫#内田鋼一#安藤雅信#ギャルリ百草#辻和美#factoryzoomer#glassstudio#花岡隆#ハシヅメミツコ#岡晋吾#天平窯#中尾万作#梶なゝ子#高鶴元#高鶴大#岩田圭介#大村剛#寺島裕二#正木春蔵#小林東洋#久岡冬彦#イムサエム#松元洋一#坪島土平#伊藤聡信#安達知江#小島鉄平#栗原はるみ#やむちん#スリップウェア#骨董#有田#有田染付#有田初期#伊万里#古伊万里#江戸後期#古染付