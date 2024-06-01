Fractal Audio FM3 / フラクタル マルチエフェクター

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商品詳細
フロア機材の更新のため出品します。所持している間にライブはなかったので室内使用をしておりました。ディスプレイ保護のフィルムも剥がしておりません。非常にコンパクトなため重宝しておりました。ボタンが3つしかなく外部スイッチを検討しておりましたが、Clean/Rythm/Leadのように3チャンネルでシーンを回すような使い方をしていれば特に不便を感じませんでした。長押し時に別のアクションをアサインしておけばもっと複雑なスイッチングも可能なので問題はありませんでした。ルーティングのアイディアはネットに沢山あるので参考にしてみるのも良いですし、FM3のユーザーからプリセットをもらうことも可能です。AXEFXIII/MARK/TURBO/アンプシミュレーター/ギター/ベース/エフェクター/guitar/bass
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