人間国宝　三代　徳田八十吉　壷　壺　花入　花瓶　九谷焼

種類···壺九谷焼の人間国宝三代徳田八十吉の碧明耀彩壷です。グラデーションが美しくどこに置いても見栄えする作品です。状態も特に傷や汚れもなく良い状態だと思います。サイズは、高さ約16.2cm、口径約2.1cm、幅約14.1cmです。何かご質問ご要望があればコメント宜しくお願いします。#人間国宝#三代徳田八十吉#徳田八十吉#九谷焼#壷#花入#花瓶



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