ワンピース ステータスカードコレクション サンジ 10点セット

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商品詳細
ワンピースステータスカードコレクションサンジ10点セット開封後、全てパッケージに戻して保管しております。全てパッケージもお付けします。プチプチ梱包にて配送致します。バラ売り、お値下げは不可としております。即購入OKです。ONEPIECE
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