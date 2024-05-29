アルトサックス ONE STEP 初心者向け入門セット

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商品詳細
使用していないので出品いたします。2年程前に興味本意で購入しましたが、数回しか使用していないので状態はとても綺麗です。マウスピースに傷があるので商品の状態は\"やや傷や汚れあり\"とさせていただきました。機能には問題ありません。写真にてご確認ください^^※こちらの商品、リードがついておりませんので、別で用意していただく必要がございます。ご承知願います。付属品については写真の内容で全てになります。
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