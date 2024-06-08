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総檜材　高46cm 仏教工芸品　精密彫刻　仏師で仕上げ品 聖観音菩薩立像
商品番号 A52293300032
商品名

総檜材　高46cm 仏教工芸品　精密彫刻　仏師で仕上げ品 聖観音菩薩立像
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 9,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■材質・サイズ総檜材は材質が大人しくいい香りがあり、木目が細かく、手で使い込むほど艶と味が深みます。サイズ460×160×160ミリ※天然木使用のため、それぞれ違った風合いを持ち木目や色が様々です。節や木目が濃く、汚れに見える場合もございます、天然木の味としてご理解をいただければと思います。※彫刻やサイズなどの個体差はございます。
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