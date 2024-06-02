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クリープハイプ グッズ ステッカー等 まとめ売り セット
商品番号 T55462940471
商品名

クリープハイプ グッズ ステッカー等 まとめ売り セット
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 7,436 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリープハイプのグッズまとめ売りです。バラ売り不可。内容詳細は画像よりご確認ください。未開封未使用or開封済未使用がほとんどですが、いくつか使用済み・傷折れありの商品もあるので下記参照。完璧な美品をお求めの方は購入をお控えください。☆画像2,3枚目内　・ネギ食えキーホルダー：使用済み、細かい傷あり(裏面黒のため少し目立ちます)☆画像4,5枚目　・「届け変な声」コインケースネイビー：開封済み未使用、カラビナの錆などはなし。☆画像6枚目　・武道館太客ステッカー：元々5色ありましたが1つ使用し切り取り済み。☆画像8枚目　・「リバーシブルー」クリアファイル：使用済み(おまけ程度にお考えください。ステッカー等もこちらに挟んでお送りします。)　・2016年9月8日クリープハイプの日チラシ：四つ折り線あり＊質問、コメントお気軽にどうぞ！＊他にも色々なグッズを出品しております。　商品おまとめ可能（値下げ検討◎）です。是非ご覧ください！
http://narcologia.ru/goods/Addict748818.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador167106.html
http://narcologia.ru/goods/freezer691898.html
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