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- 【最終値下げ】BLACKPINK VERDY
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商品詳細
BLACKPINKVERDYPOPUPHEARTENAMELPINBINKYKEYCHAIN全て未開封値下げ不可同梱可▶︎#ぽ_bp・即購入OK、取り置きNG・購入後の挨拶等のメッセージ不要・要望は購入前コメントにて。購入後は対応しかねる場合あり・設定期日内に発送しますので催促はご遠慮下さい・発送後の配送事故に関しては当方一切責任を負いかねます・匿名配送の方法を変更する場合あり（ゆうゆう⇆らくらく）・梱包は簡易的（梱包材はリサイクル使用）BLACKPINKブラックピンクブルピンJENNIEJISOOROSÉLISAジェニジスロゼリサグッズポップアップコラボキーホルダーピンバッジステッカー
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