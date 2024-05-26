SKZOO 服 Victory PuppyM スンミン

SKZOOVictoryのオンラインで購入したものです。PuppyMスンミン用です。トップス靴アクセサリー箱※ズボンはついてきません。購入後一度着せたあと、外箱に入れて保管していました。素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。他グッズも出品しております。まとめてのご購入は専用ページをお作りいたしますので、お声掛けください。StrayKidsフィリックスピリクスFelixヒョンジンジニジナスンミンリノミノI.Nアイエンイエナハンジソンハニチャンビンチャニバンチャンストレイキッズスキズピリスキズー