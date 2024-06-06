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Riddim カスタムスネア　15×5.75 メイプル 　(専用ハードケース付)
商品番号 O37847791727
商品名

Riddim カスタムスネア　15×5.75 メイプル 　(専用ハードケース付)
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 33,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。Riddimカスタムスネア　15×5.75メイプル　(15インチ専用ハードケース付)かなり珍しい口径のスネアです。写真に映ってる専用ケース付きです。状態はかなり美品の部類だと思いますが、写真でご確認頂けたら幸いです。ノークレームノーリターンでお願い致します。ご質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。種類···スネア
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Riddim カスタムスネア　15×5.75 メイプル 　(専用ハードケース付)
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Riddim カスタムスネア　15×5.75 メイプル 　(専用ハードケース付)
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Riddim カスタムスネア　15×5.75 メイプル 　(専用ハードケース付)
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