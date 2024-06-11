TORTE TSDK-61 サクラ楽器　電子キーボード

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TORTE トルテ 電子キーボード 61鍵盤 日本語表記 300ボイス 軽量スリム設計 初心者向け TSDK-61/BK (譜面立て/電源アダプター/マイク付き) ブラック

種類···キーボード・シンセサイザーTorte(トルテ)TSDK-61サクラ楽器 電子キーボード定価:8,780(税込)2週間ほど前に購入しました。曲を披露するイベントが終了し不要となったため出品します。音は全鍵盤問題なく出ます。付属品は、ヘッドフォン、アダプターのみ使用しています。消毒済みです。保証書はついていません。梱包に使用するダンボールは再利用しておりますのでテープの剥がれた跡があります。ご了承ください。新品時から、鍵盤と鍵盤の間隔がまばらなところがあります。(TORTEのロゴの下のファとソの間など、4枚目の写真でご確認ください。)値下げ交渉は承っていません。即購入OKです。よろしくお願いいたします。