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TORTE TSDK-61 サクラ楽器　電子キーボード
商品番号 N80719077414
商品名

TORTE TSDK-61 サクラ楽器　電子キーボード
ブランド名 トルテ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···キーボード・シンセサイザーTorte(トルテ)TSDK-61サクラ楽器　電子キーボード定価:8,780(税込)2週間ほど前に購入しました。曲を披露するイベントが終了し不要となったため出品します。音は全鍵盤問題なく出ます。付属品は、ヘッドフォン、アダプターのみ使用しています。消毒済みです。保証書はついていません。梱包に使用するダンボールは再利用しておりますのでテープの剥がれた跡があります。ご了承ください。新品時から、鍵盤と鍵盤の間隔がまばらなところがあります。(TORTEのロゴの下のファとソの間など、4枚目の写真でご確認ください。)値下げ交渉は承っていません。即購入OKです。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/calling445250.html
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