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プリキュア ミニチャームコレクション2 1BOX
商品番号 S65341639842
商品名

プリキュア ミニチャームコレクション2 1BOX
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリキュアミニチュアチャームコレクションMINICHARMCOLLECTION2PRECURE20thANNIVERSARY1箱10個入り未開封です。新品、未開封ですが素人保管なのでご理解のある方の購入お願い致します。万一初期不良などあった場合はメーカー様にお問い合わせ下さい。よろしくお願い致します。※値下げ交渉はご遠慮下さい。キュアブラック　カードコミューンキュアホワイト　カードコミューンキュアホワイト　ハートフルコミューンキュアドリーム　ピンキーキャッチュキュアマリン　ココロパフューム
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