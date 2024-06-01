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商品詳細
種類···ウクレレアクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者なんとなく買ってしまったウクレレです。ほとんど使用していません。15年以上前のものなので弦などは交換した方がいいかもしれません。とにかくケースに入れて物置きに置いてあったので状態は悪くないと思います。ケースとセットでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/peroration223515.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful263451.html
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