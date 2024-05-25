名将MOVIE REALIZATION 用心棒マンダロリアン＆グローグー

未開封です。箱に傷やスレ、色落ち、などがある場合があります。美品を求める方、神経質な方はご遠慮ください。キャンセルはお断りしております、お取引を完了する意思の無い方は入札をご遠慮下さい。梱包は写真の箱にプチプチを巻いてリサイクル段ボール箱に入れて発送致します。入金確認後早めの発送を心掛けています。宜しくお願い致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア



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