ゲンガー　ゴース　緑裏面　トップサン　ポケモンカード【美品】

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旧裏ポケモンカード ゴース、ゴースト、ゲンガー

トップサンのポケモンカードゲンガー、ゴースになります。暗室にてカードホルダーに保管していたので綺麗ですが、初期からの反り及び細かな傷はご容赦ください。即購入可です。他にも裏青カードや裏緑のカード、エラーカード出品してます。出品リスト#トップサンのポケモンカードまとめ買い等ご相談ください。すり替え等のトラブル可能性もあるので、購入後の返品はご遠慮ください。#Gengar#ゲンガー#Gastly#ゴース#Pokemon#Topsun#ポケモン#トップサン#美品ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)