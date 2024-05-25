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- ゲンガー ゴース 緑裏面 トップサン ポケモンカード【美品】
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商品詳細
トップサンのポケモンカードゲンガー、ゴースになります。暗室にてカードホルダーに保管していたので綺麗ですが、初期からの反り及び細かな傷はご容赦ください。即購入可です。他にも裏青カードや裏緑のカード、エラーカード出品してます。出品リスト#トップサンのポケモンカードまとめ買い等ご相談ください。すり替え等のトラブル可能性もあるので、購入後の返品はご遠慮ください。#Gengar#ゲンガー#Gastly#ゴース#Pokemon#Topsun#ポケモン#トップサン#美品ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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