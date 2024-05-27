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- 【日本未発売！】TREXIST Gospel Ride 21'
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商品詳細
海外のゴスペルドラマーに人気のTrexistのゴスペルライドです。日本ではこの一枚のみ！ 入手困難なレア物です。サイズは21インチ！割れ、カケ、キーホールなどございません。この機会に是非！種類···ライドシンバル
http://narcologia.ru/goods/subtropical703401.html
http://narcologia.ru/goods/assessor839303.html
http://narcologia.ru/goods/stealth148976.html
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