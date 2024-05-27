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【日本未発売！】TREXIST Gospel Ride 21'
商品番号 T64817168636
商品名

【日本未発売！】TREXIST Gospel Ride 21'
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 19,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外のゴスペルドラマーに人気のTrexistのゴスペルライドです。日本ではこの一枚のみ！　入手困難なレア物です。サイズは21インチ！割れ、カケ、キーホールなどございません。この機会に是非！種類···ライドシンバル
http://narcologia.ru/goods/subtropical703401.html
http://narcologia.ru/goods/assessor839303.html
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