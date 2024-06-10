ロストギラティナ構築済デッキ

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商品詳細
ご閲覧ありがとうございます。商品は、ポケモンカード ロストギラティナ構築済デッキです。※商品はプレイ用でお願い致します。バラ売り不可、お取り置き不可でお願い致します。即購入可能です。商品は、インナースリーブに入れて発送致します。ご質問等ありましたらコメントよろしくお願い致します。ご購入検討よろしくお願い致します。#ロスト#ギラティナ#ポケモンカード#ポケカ#デッキ#ロストギラティナ#バトルVIPパスボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)
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