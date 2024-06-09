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THEBOYZ ドボイズ　ジュヨン　カフェ　トレカ
商品番号 L20487186899
商品名

THEBOYZ ドボイズ　ジュヨン　カフェ　トレカ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕️バラ売り❌　※他でも出品の為、いきなり削除の可能性有BreakingDawnリリース記念THEBOYZCAFE【HaeOReum】公式グッズ・エコバッグ購入特典のランダムトレカ・エコバッグ・ランダムフォトグレイ3点のセットです※エコバッグ未使用です　フォトグレイ　確認の為、開封したのみ　トレカはすぐにトレカケースにて保管トレカはスリーブ＋硬質ケース、防水にてゆうパケットポストにて発送いたします
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