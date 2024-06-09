THEBOYZ ドボイズ　ジュヨン　カフェ　トレカ

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商品詳細
即購入⭕️バラ売り❌ ※他でも出品の為、いきなり削除の可能性有BreakingDawnリリース記念THEBOYZCAFE【HaeOReum】公式グッズ・エコバッグ購入特典のランダムトレカ・エコバッグ・ランダムフォトグレイ3点のセットです※エコバッグ未使用です フォトグレイ 確認の為、開封したのみ トレカはすぐにトレカケースにて保管トレカはスリーブ＋硬質ケース、防水にてゆうパケットポストにて発送いたします
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