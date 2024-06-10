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瓷創庵　手塚善理造/菓子鉢/「青瓷彩刻草花図」
商品番号 V60198036110
商品名

瓷創庵　手塚善理造/菓子鉢/「青瓷彩刻草花図」
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

瓷創庵　手塚善理造/菓子鉢/「青瓷彩刻草花図」幅…約20センチ深さ…約7.5センチ木箱はございませんが丁寧に梱包させて頂きます。#手塚善理#清水焼#青磁#菓子鉢#陶器#京都#美術品#芸術#器#陶芸家#瓷創庵
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