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- 瓷創庵 手塚善理造/菓子鉢/「青瓷彩刻草花図」
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商品詳細
瓷創庵 手塚善理造/菓子鉢/「青瓷彩刻草花図」幅…約20センチ深さ…約7.5センチ木箱はございませんが丁寧に梱包させて頂きます。#手塚善理#清水焼#青磁#菓子鉢#陶器#京都#美術品#芸術#器#陶芸家#瓷創庵
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