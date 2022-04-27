藤井浩佑作 筆置 たがそで 彫刻

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彫刻家藤井浩佑作。筆置だと思います。書道をする方等にいかがでしょうか。未使用品、長いこと自宅保管していたものです。金っぽい石っぽい素材で専用の木の箱と段ポールに入っています。外側の段ボール紙には経年劣化あり。縦約7cm横約24.5cm高さ約2cmよろしくお願いいたします。検索用骨董名人日本美術院ふで置き