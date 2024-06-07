【美品・未使用】 GACKT 黒ぶちメガネ 黒龍 復刻版

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GACKT扮する神 威♂楽”園 性徒会長 着用メガネ 「THE PRESIDENT」 が新 ...

美品GACKT神威楽園性徒会長伝統黒ぶちメガネ『黒龍』復刻版2009年に開催された【神威楽園deイキナ祭】のグッズです。(※2019年発売のVARTIX「THEPRESIDENT」とは異なります。)記念に購入し飾っておりました。レンズ・フレーム・ケースに傷やスレ等はなく綺麗な状態です(*^^*)既に手に入らないレアなグッズです。GACKTさんや会長を好きな方に大切にしていただけたら嬉しいです❁【サイズ】◆レンズ幅：約58mm◆ブリッジ幅：約21mm◆テンプル：約140mmミュージシャン種別···ソログッズ種類···メガネ(度なし)#GACKT#ガクト#神威楽園#楽園祭#メガネ※ペット、喫煙者なし。 ※ご質問等なければ即購入可能です。皆様との気持ちの良いお取引を心掛けております。ご購入後、お取引の際は一言メッセージを入れて頂けたら幸いです。※一度人の手に渡っているお品ですので御理解の上ご購入をご検討ください。他にも下記タグにてGACKTさんグッズ出品しております。宜しければご覧ください❁#Cocoa_GACKT