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プロパック®️プレミアムドッグフード
商品番号 R50126063812
商品名

プロパック®️プレミアムドッグフード
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封になります。ドッグフードPROPACultimateアダルトチキン＆玄米フォミューラ成犬用世界75か国以上の獣医師が推奨！！「プロパック」はより自然に近い食事ができるプレミアムドッグフードです。高品質なお肉に加え、野菜やフルーツが配合されていることでバランスよく必要な栄養を補給できます。内容:3kg×1個　800g×3フードの種類···栄養補助食品
http://narcologia.ru/goods/waveform45717.html
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