［イージーアール］egr 犬猫　キャリートートバッグ

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商品詳細
［イージーアール］egrキャリートートバッグＤＯＧキャリートート犬 ショルダーバッグ肩かけ、斜めがけタイプの犬用キャリーバッグです。使用しないため出品します。■サイズ底:20×35.5㎝縦:25㎝横:36㎝目立った傷などはありませんが、所々見るとうっすらシミがあります。全体的には比較的綺麗な状態かと思います。天井部分のカバーはファスナーで開き口が調整可能。通気性のよいメッシュ生地でペットが快適に過ごせます。また、ショルダーは手持ちでも肩掛けでもお使いいただける2way仕様。中には飛び出し防止のリード、安心の底板付き。底板を畳んで、キャリートートを小さく収納することが可能です。中古品のためご理解のある方はよろしくお願いします。折り畳んで発送させていただきます。即購入OK
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