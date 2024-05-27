ドゥーズィエムクラス　ブラウス　ストライプ

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ドゥーズィエムクラスのブラウスになります。とても上質なさらっとした生地になります。ユーズドになりますが、使用回数も少なく、まだまだ着用していただけると思います。着丈約71cm身幅約47cm肩幅約43cm