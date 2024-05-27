Mila Owen 22AW 柄ウエストシェイプシャツ （FLOWER）

⭐︎お値下げ対応・ご質問などお気軽にコメントください！⭐︎MilaOwen22AWの花柄シャツです。商品タグは購入時に外してしまいましたが、未着用です。服装の好みが変わりましたので出品いたします。元値：¥9,460以下、公式より引用です。----------------------------------------【Fabric】シワになりにくく、シルエットがきれいに出る布帛生地を使用しました。【製品寸法】着丈:57.5cmバスト:94cm袖丈:20cm肩幅:44cm前下がり:8.25cmウエスト:81cm裾幅:110.5cm【素材】ポリエステル100%(別布)インナー:ポリエステル100%ブランド商品番号：09WFB224015FLOWER



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