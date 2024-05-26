専用です！！ボールジィ★新品ノースリーブブラウス

●サイズ：タグ表記38サイズ 肩幅46 身幅50 着丈56 素人の採寸ですので若干の誤差は ご了承ください。●アイテム説明 定価 15,000円 税抜 色 オフホワイト ●状態：未使用タグ付自宅保管や中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他注意事項：値引き交渉不可。※詳細などは質問または画像にて ご確認ください。 プロフィールを必ずお読みの上 ご購入下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地袖丈···袖なし袖丈···半袖季節感···春、夏、秋袖丈···袖なし



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