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Reflect 半袖ブラウス
商品番号 A98598173647
商品名

Reflect 半袖ブラウス
ブランド名 リフレクト
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、有難う御座います。リフレクトの半袖ブラウスです。色…アイボリーサイズ…7号定価13,970円です。タグは外してしまいましたが、新品・未使用です。とても綺麗なブラウスです。パンツ、スカートのどちらにも合うと思います。同じ様なブラウスが何着かある為、出品致します。ご理解のある方に、ご購入頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
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