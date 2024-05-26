Reflect 半袖ブラウス

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ご覧頂きまして、有難う御座います。リフレクトの半袖ブラウスです。色…アイボリーサイズ…7号定価13,970円です。タグは外してしまいましたが、新品・未使用です。とても綺麗なブラウスです。パンツ、スカートのどちらにも合うと思います。同じ様なブラウスが何着かある為、出品致します。ご理解のある方に、ご購入頂けたらと思います。宜しくお願い致します。