adidas フリースゴルフウェア

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昨年12月に、アウトレットにて¥12000で購入致しましたが、sizeがレデースXLですが、小さめで着られない為どなたか着て頂けたらと思い出品致します。普段、Msizeを着ている方なら、来て頂けると思います。着ようと思いタグは外しですしまった為ありませんが、ご承知ください。これからの季節、暖かくはなりますが、まだ肌寒い日のゴルフプレーにインナーの上に着てプレーして出来ます。ゴルフしない方にも充分着て頂けます。薄でのフリース、軽いです。自宅保管しておりましたので、お気になさらない方神経質でない方、ご購入よろしくお願い致します。sizeXL色 黒お値下げ致します。